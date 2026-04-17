マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、アーセナルとの“天王山”に向けて意気込みを示した。17日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。マンチェスター・Cは31試合を消化したリーグ戦で勝ち点「64」の現在2位。1試合消化の多い首位アーセナルとの勝ち点差は「6」となっており、今節、本拠地『エティハド・スタジアム』で行われる直接対決は今季のリーグタイトル