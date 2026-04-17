メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県羽島市の小学校で、新学期を迎えた子どもたちが不審者から身を守るための方法を防犯教室で学びました。 警備会社のＡＬＳＯＫが羽島市の中島小学校で開いた「あんしん教室」には、この春2年生になった児童約30人が参加しました。 登下校中、不審者にあった場合の対処方法を知ってもらおうと開かれ、子どもたちは防犯のための合言葉を学びました。 合言葉「いかのおすし」は、「