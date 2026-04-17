メ～テレ（名古屋テレビ） 今月1日に始まった自転車の「青切符制度」で愛知県内では136件の摘発があったことがわかりました。 自転車の交通反則通告制度「青切符制度」は、自転車の悪質な運転を取り締まる目的で今月1日から始まりました。 対象は16歳以上で、スマートフォンを見ながらの「ながら運転」や信号無視など113の違反行為に対して反則金が課されます。 愛知県警によりますと、県内では14日まで