米主要ニュースサイト・アクシオスは１７日、米国とイランの戦闘終結に向けた２回目の協議がパキスタンの首都イスラマバードで１９日に開催される可能性があると報じた。仲介に詳しい関係筋の話としている。協議では、イランが濃縮ウランを放棄する見返りとして、米国が２００億ドル（約３・２兆円）のイランの凍結資金解除を行う案が検討されているとも伝えた。これに関し、トランプ米大統領は１６日、ホワイトハウスで記者団