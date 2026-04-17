テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が１７日に放送され、タレントの高嶋ちさ子、長嶋一茂、石原良純が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。「新年度から始めたいこと」の話題で、高嶋は「もう始めてるんですけど」と、現在、アプリを使って日記を付けていると明かした。「『日記』っていうアプリを入れて。夜１１時って設定すると、日記の時間ですって教えてくれるわけ。だから、その時間になったらピッと押して、きょう