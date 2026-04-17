【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2026 in 東京】 開催日程：10月31日～11月1日 会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール 1-7 価格：24,200円 スクウェア・エニックスは、「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2026 in 東京」のチケット応募受付を4月17日より開始した。今年は幕張メッセの1から7ホールを