爆笑問題らが所属する芸能事務所「タイタン」主催のライブ「タイタンライブ」が１７日、東京・銀座の時事通信ホールで開催された。同ライブでは爆笑問題が２か月に１回、新ネタを披露している。ウエストランド、キュウ、シティホテル３号室などのタイタン芸人のほか、ハライチ、つぶやきシロー、紺野ぶるま、トンツカタンがゲスト出演し、ライブを盛り上げた。トリを飾った爆笑問題は、定番のニュースを斬る漫才で爆笑をかっ