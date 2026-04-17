ボートレース蒲郡の「名古屋グランパスＣＵＰ」が１８日、開幕する。吉永則雄（４７＝大阪）が前検のエンジン抽選で引き当てた３６号機は、３月に開催されたＳＧクラシックで池田浩二が大苦戦した低調機。今節の開催前にも中間整備が行われ、新ペラにも交換された。スタート特訓を終えて「池田さんが?５年に１度のやばいエンジン?って言っていたのを見たよ（笑い）。新ペラを叩いている途中だから分からない。前検は何もできず