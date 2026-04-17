【新華社北京4月17日】中国人民解放軍東部戦区の徐承華（じょ・しょうか）報道官（陸軍大校＝上級大佐）は17日、日本の駆逐艦「いかづち」が台湾海峡を通過したとして、「台湾独立」分裂勢力に誤ったシグナルを送るものだと批判した。徐氏はさらに次のように述べた。東部戦区は海空の兵力を動員し、全過程にわたり追跡・監視と警戒を行い、有効な規制・管制を実施した。戦区部隊は常に高度な警戒を維持し、国家の主権と安全、