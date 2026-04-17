17日午後3時15分ごろ、新潟県妙高市下濁川の砂利採取場だった場所で、作業中の男性が人の頭蓋骨を見つけた。性別や年齢は不明で、妙高署は身元や事件性の有無を調べる。署によると、現場付近では他にも複数の骨が見つかった。黒っぽい長ズボンと茶色っぽい靴もあったという。