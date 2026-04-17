◇セ・リーグ中日1―2阪神（2026年4月17日甲子園）中日は逆転負け。接戦を落とし、阪神戦の連敗は4に伸びた。好投した先発・柳の後を受け、7回に今シーズンここまで5試合無失点ピッチを続けてきた根尾を2番手としてマウンドに送ったが、1死をとった後の森下への初球を打たれ、勝ち越しソロを献上。チームは早くも借金が9に膨らんだ。根尾の起用は、ブルペンの調子などを見て決めたという井上監督だったが、投球について