元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が、１７日放送の「報道ステーション」（テレビ朝日系）に出演。京都・南丹市立園部小の安達結希さん（１１）の遺体が遺棄された事件についてコメントした。事件をめぐっては、京都府警が１６日、父親の安達優季容疑者（３７）を逮捕。安達容疑者は、「首を締めて殺した」という趣旨の供述をしているという。佐々木氏は「現時点で死因は不詳。容疑者の供述の裏付けという形で、今後捜査