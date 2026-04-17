元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏が１７日、都内でヤンキー文化に焦点を当てた企画展「大ヤンキー展」（１８日〜）の内覧会に出席した。会場にはヤンキー学生服や特攻服、改造バイクなどのアイテムがズラリ。企画した鈴木氏は「ヤンキー文化は何年かに１度くる。ヤンキーは、もう日本のカルチャーになっている」と笑顔。本展のＰＲ大使を務めるお笑いコンビ「バッドボーイズ」の佐田正樹は、「（会場では）お客さんも学ラン