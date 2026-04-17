亀の井ホテル阿蘇では、阿蘇の魅力的なスポットへの宿泊者限定の無料送迎サービス「ＡＳＯネイチャーセレクション」を、６月１８日まで実施している。「ＡＳＯネイチャーセレクション」は、阿蘇に点在する自然や文化の魅力を、滞在中の時間を活かして気軽に楽しめる無料送迎サービス。熊本地震からの復興の想いを灯す阿蘇ちょうちん祭の門前町、約５万株のミヤマキリシマが咲き誇る仙酔峡、清らかな湧水に育まれたホタルが舞う