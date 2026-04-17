岐阜県郡上市で山里一面を彩る、「國田家の芝桜」が見頃を迎えています。 【写真を見る】一面を彩るピンクや紫のじゅうたん岐阜・郡上市で「國田家の芝桜」が見頃始まりは1株…今は5万株に 「國田家の芝桜」は個人の自宅でありながら、3000平方メートルの斜面にピンクや紫の花がじゅうたんのように広がっています。 この芝桜は今から65年前に國田かなゑさんが植えた1株が始まりで、今は長女の洋子さんが世話を続けて5