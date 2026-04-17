W杯まで2か月を切ったタイミングで解任が決定サウジアラビア代表を率いる、エルヴェ・ルナール監督が4月17日に解任された。今年6月から7月にかけて開催されるワールドカップ（W杯）を直前に控えたなかでの突然の決定となった。フランスメディア「RMC Sport」では、「サウジアラビアサッカー連盟の会長によって即座に解雇された」と伝えられた。フランス出身のルナール監督は2022年のカタールW杯でサウジアラビアを率い、グルー