移転か建て替えかで揺れる名古屋市の東区役所について、移転に反対する河村たかし前市長らが市長に要望書を提出しました。 【写真を見る】河村たかし前市長が広沢一郎市長に要望書東区役所の移転に反対 要望書を提出したのは、前の名古屋市長・河村たかし衆議院議員ら3人です。 東区役所は建設から55年を超え、同じ区内で500メートルほど離れた愛知大学の車道キャンパスへの移転話が持ち上がっています。 要望書では、