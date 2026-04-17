【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日終値からの上げ幅は一時700ドルを超えた。イラン外相が17日、全ての商船にホルムズ海峡のイラン側が設定した航路を全面的に開放すると表明し、投資家心理が改善して買い注文が膨らんだ。米イランの戦闘終結に向けた再協議がパキスタンで19日にも開かれる可能性があると伝わったことも好感された。午前10時現在は、前日比728.72ドル高の4万