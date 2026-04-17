俳優の綾瀬はるかさん（41）が17日、主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』の初日舞台挨拶に登場。共演者の當真あみさん（19）たちを気遣う一面を見せました。映画は、24年前に電車の事故で亡くなった初恋相手への手紙が奇跡を起こす物語。2000年に起きた地下鉄脱線事故の実話をもとに制作された作品で、主人公・寺田ナズナを綾瀬さん、その学生時代を當真さんが演じ、初恋相手の富久信介を細田佳央太さん（24）が演じます。イ