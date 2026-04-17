「広島１−５ＤｅＮＡ」（１７日、マツダスタジアム）広島の持丸泰輝捕手（２４）が今季チーム初の盗塁阻止をマークした。八回の守備から出場。１死一塁からスタートを切った神里を完璧な送球でタッチアウトにした。４年ぶりの１軍出場でアピールに成功。「なんとか自分がっていう思いは強かった。良い形でスローイングしてアウトになったので、よかったです」と汗を拭った。持丸は九回もマスクを被り、鈴木を２回無失点に