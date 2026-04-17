「楽天１−０ロッテ」（１７日、楽天モバイル最強パーク）楽天が延長十一回、村林の劇的な一打でサヨナラ勝ち。首位並走のソフトバンク、オリックスと０・５差とした。延長十一回は１死から辰己が左前打で出塁。黒川の空振り三振の際に二盗成功し、さらに捕手の悪送球を誘って２死三塁とした。続く村林は坂本の初球ストレートを左前に運んだ。「もう必死で。ピッチャー陣も野手陣もなんとか１点とろうと必死になってやった