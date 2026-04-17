◇セ・リーグ阪神2―1中日（2026年4月17日甲子園）阪神は終盤に勝ち越した1点差を守り切り、カード初戦を白星とした。同点の7回を任されたのはモレッタ。得意のスライダーを駆使しながら、2三振を奪い0を刻んだ。今季2勝目が転がり込み、お立ち台では「やだねったら、やだね」というフレーズで虎党を爆笑に包んだ。「どの場面が来てもしっかり準備していきたい」。陽気な新助っ人は、既にチームになじんでいる。勝ち越