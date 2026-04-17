◇パ・リーグ西武5―3日本ハム（2026年4月17日エスコンF）西武の開幕投手を務めた渡辺勇太朗が、今季4試合目で初白星を手にした。7回を投げて4安打3失点の粘投。打線の援護にも恵まれ「本当にありがたい。1点もやれない状況と違い、勝つための投球ができた」と笑顔を見せた。ただ、先制点をもらった直後の初回に3安打を許すなど2失点。一度は逆転を許し「ああいう展開はまずい。次回は気をつけたい」と反省も忘れなか