「ＤｅＮＡ５−１広島」（１７日、マツダスタジアム）広島が完敗し、借金が３に膨らんだ。新井貴浩監督は計１０四死球を献上した投手陣に目を向け、「これだけ四球が多いとなかなか難しい」と厳しい表情を浮かべた。１−１の六回から登板した２番手・島内が誤算だった。２死二、三塁から投手・平良に四球を与えて満塁のピンチを背負うと、１番・牧に勝ち越しの２点適時打を献上。さらに１点を失い、試合の主導権を明け渡した