ドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダ（41）が17日、東京・有楽町I’M A SHOWで、初主演舞台「ドリアン・ドリアン」（18〜26日、同所）の公開ゲネプロに臨んだ。華やかなファッション業界を舞台に巻き起こるシチュエーション・コメディー。ファッションウイークを目前に控えたカリスマファッションデザイナー、ドリアンが、次々と巻き起こるトラブルを「ピンチはチャンスよ！」という信念で大逆転劇に変えていく。Netflix（