ガールズグループ・ME:Iが、8月5日に4thシングル「花咲く道」を発売することが決定。さらに、ME:Iにとって2度目のアリーナツアーである『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催も発表された。【写真】まるでプリンセス！真っ白の衣装で登場したME:Iデビュー2周年記念日となる17日、公式YouTubeにて『ME:I デビュー2周年記念生配信』を実施。配信内で、4thシングル「花咲く道」を8月5日に発売すること、全国4都市