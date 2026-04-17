◇パ・リーグ日本ハム3―5西武（2026年4月17日エスコンF）日本ハムのドラフト3位・大塚瑠晏（東海大）が「1番・二塁」でプロ初出場。初回の第1打席で初安打を放った。1ストライクからの2球目、西武・渡辺のスプリットを捉えて右翼線に二塁打。さらに3番・レイエスの犠飛で生還し、初得点もマークした。「ボス（新庄監督）から迷わずいけと言われていて、自分も迷いなくいけた」。栃木県出身。東海大相模から東海大を