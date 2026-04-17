木原稔官房長官は17日午後の会見で、イラン情勢をうけた原油の価格高騰や石油関連製品の供給不安について、「石油ショックとは思っていない」と強調しました。会見では記者団から、1970年代の「石油ショック」と現在の事態に対する政府の対応の違いを問う質問がありました。木原長官は、「事態の進展程度や社会経済の背景が大きく当時と異なるので、一概に比較する性質の事柄ではない」と指摘した上で、日本全体で必要となる石油の