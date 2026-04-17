お笑いコンビ・爆笑問題が１７日、都内で開催された「爆笑問題ｗｉｔｈタイタンシネマライブ」に出演した。ステージ冒頭では４月１日から始まった青切符制度について触れ、田中裕二が「違反ってどこまでなのか分かんない。でも、明確にダメなのはスマホをいじりながら運転すること」と切り出すと、太田光は「それで、スマホの中でオンラインカジノやったらもっとダメ。その自転車に乗って闇バイトに行ったらもっとダメ」と