記事ポイント 写真工房ぱれっとが北海道の自然を生かしたロケーションフォトパンフレットを刷新します。ロケーションフォト編とスタジオフォト編の2部構成で撮影スタイルを比べて選べます。パンフレットは無料で5月中旬から順次発送されます。 写真工房ぱれっとが、北海道の大自然を舞台にしたロケーションフォトパンフレットをリニューアルします。ロケーションごとの魅力や撮影イメージがまとまり、北海道