イランのアラグチ外相は先ほど、SNSで「ホルムズ海峡を通過するすべての船舶の航行は残りの停戦期間中完全に開放される」と発表しました。【映像】イラン外相“ホルムズ海峡を完全開放” SNSで発表イランのアラグチ外相は17日、「レバノンにおける停戦合意を受けて、ホルムズ海峡を通過するすべての船舶の航行は残りの停戦期間中完全に開放される」とSNSで表明しました。航路については、「イラン港湾・海事機関が既に発表し