【ニューヨーク＝木瀬武】１７日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格が一時、前日終値比で約１５％安の１バレル＝８０ドル台まで急落した。３月中旬以来、約１か月ぶりの安値水準となる。イランが事実上封鎖してきたホルムズ海峡を巡り、停戦期間中はすべての商船に開放するとの情報が伝わり、市場で原油の安定供給につながるとの期待が広がった。ニューヨーク株式市