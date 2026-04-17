トッテナム時代はタイトルを獲得できずに苦労していたが、移籍したバイエルンでFWハリー・ケインは全てを手にしようとしている。すでにブンデスリーガ制覇は昨季達成し、今季はチャンピオンズリーグ制覇の目標へ爆進中だ。準々決勝ではレアル・マドリードを撃破したが、このゲームでもケインは得点を記録。その影響力は絶大だった。スペイン『SPORT』もケインのパフォーマンスを称える。完璧なセンターフォワードと大絶賛だ。「彼