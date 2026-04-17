チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルンに敗れ、また1つタイトルを失ったレアル・マドリード。今季はスペイン国王杯でも敗れ、国内リーグではライバルのバルセロナに9ポイント差をつけられている。ここからの逆転は簡単ではない。この結果にはレアルのフロレンティーノ・ペレス会長もお怒りだ。バイエルンに敗れた後、ロッカールームに入って選手たちに厳しい言葉を飛ばしたようだ。スペイン『SPORT』がその言葉を伝えている。