チャンピオンズリーグ準々決勝でリヴァプールを2戦合計4-0で撃破したパリ・サンジェルマン。昨季の優勝に続いての連覇も十分にありそうだが、見事なのは指揮官ルイス・エンリケの手腕だ。今季は国内リーグでこそ不安定な時期もあったが、CL決勝トーナメントからはギアを上げてきた。情報サイト『Transfermarkt』もCLでの勝負強さを絶賛していて、エンリケはここまでCL通算76試合を指揮して49勝9分18敗と抜群の成績を残している。エ