サッカー界で一時代を築き上げ、富や名声を手に入れたスーパースターたちがいる。かつてマンチェスター・ユナイテッドやマンチェスター・シティ、ユヴェントスなどで活躍した元アルゼンチン代表FWカルロス・テベスもそのひとりだろう。そんな彼が豪華すぎる自宅を公開し話題となっている。ユナイテッド時代の欧州制覇をはじめ、ユヴェントスでのリーグ4連覇（個人としては2連覇）など、所属クラブに多くのタイトルをもたらしてきた