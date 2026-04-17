◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―５ＤｅＮＡ（１７日・マツダスタジアム）広島・島内颯太郎投手の２軍再調整が決まった。選手会長に就任した今季は"８回の男"として開幕を迎えたが、５登板で防御率８・３１と不本意な登板が続いていた。この日は同点の６回に登板。先頭・蝦名に死球を与えると、２死二、三塁までこぎつけたが、投手・平良を痛恨の四球で歩かせた。ノーヒットで招いた満塁のピンチで牧に２点打を許し、降板した。