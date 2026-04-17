お笑いコンビ「中川家」が17日に公式YouTubeチャンネルを更新。剛（55）がサウナでイラッとする瞬間について語る場面があった。相談コーナーで20代女性から「最近サウナに行くようになったのですが、その際に大量にかいた汗を肌になすりつけた後パシャパシャさせる人が一定数いることが気になります」といった投稿が寄せられた。これを聞いたサウナ好きの剛は「こういう人おるねん!こうやってパシャパシャって…くっさい息で