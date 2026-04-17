◆パ・リーグ日本ハム３―５西武（１７日・エスコンフィールド）西武の開幕投手・渡辺勇太朗投手が１７日、４度目の登板で待望の今季初白星を手にし、「僕が投げた試合は１試合も勝ててなかったのでうれしい」と表情を緩めた。１点リードの初回無死一、三塁でレイエスの中犠飛で同点とされると、その後１死一、三塁から水谷にも中犠飛を打たれ逆転を許す。４回２死では万波に７号ソロを浴びたが、その後は７回まで粘投を続け