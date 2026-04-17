◇セ・リーグ広島1―5DeNA（2026年4月17日マツダ）広島は、今季ワースト3安打1得点と打線がつながりを欠いた。先発・岡本が序盤から再三、ピンチを背負いながらも5回1失点と粘投。しかし、同点の6回から登板した島内が誤算だった。3四死球の2死満塁から、牧に2点勝ち越し打を浴びるなど3失点。2死二、三塁から投手・平良への四球が痛かった。右腕は試合後に2軍降格が決まった。以下、新井監督一問一答。――島内は満塁と