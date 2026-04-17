アメリカのトランプ大統領は17日、SNSに投稿し、「イランはホルムズ海峡が完全に開通し、自由な航行が可能になったと発表した。ありがとう！」と表明しました。ただ、「イランとの取引が100%完了するまでイランへの海上封鎖は維持される」とも書き込み、イランとの戦闘終結に向けた交渉で合意するまで、アメリカ軍によるイランへの海上封鎖を続ける考えを示しました。