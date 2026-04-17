◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―５ＤｅＮＡ（１７日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡが広島に勝利し、連敗を２で止め、借金を４に減らした。今季初先発の平良拳太郎投手（３０）が６回３安打１失点、６奪三振の好投で今季初勝利。同点の６回２死満塁では１番の牧秀悟内野手（２７）が左前に決勝の２点適時打を放った。＊＊＊チームはこれで昨季から広島戦６連勝と無類の強さを誇る。相性の良さが際立つが、試合後の相川亮二