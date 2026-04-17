政府は約1700万人いるとされる、就職氷河期世代に対する新たな支援プログラムを取りまとめました。政府が支援を本格化する背景には何があるのでしょうか。【写真で見る】就職氷河期世代に対する新支援プログラム「3本の柱」なぜ「就職氷河期世代」に支援が必要なのか目指すは国の経済活発化南波雅俊キャスター:就職氷河期世代とは、おおむね1993年〜2004年に就職活動を行った世代のことを指します。バブル崩壊後の深刻な不況で新