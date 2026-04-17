◇パ・リーグ西武5―3日本ハム（2026年4月17日エスコンF）前日に1軍昇格した西武・山村崇嘉が出場2試合目で今季初アーチを放った。前日は3打数無安打。この日も「5番・一塁」でスタメン出場すると、2回に今季初安打となる中前打。さらに4―3の8回1死で右翼に今季1号ソロ。点差を広げる貴重な一発に「チームを勝たせるバッティングをしたい。絶好調ではないが、良くなってきている」と話した。