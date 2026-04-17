黒竜江省ハルビン市にある医療機器メーカーはここ数年、手術ロボットのコア技術やハイエンド医療設備の開発など多分野にわたって研究開発を深いレベルで進めてきた。新華網が伝えた。生産されたロボットは世界で1万例を上回る臨床応用手術を成功させており、一般外科や泌尿器科、産婦人科、胸部外科など多くの主要診療科をカバーし、「中国のスマート製造」による手術ロボットが国際市場に進出する新たな局面を切り開いた。（提供/