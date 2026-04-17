女優でタレントの森尾由美（59）が、16日放送のNHKラジオ第1「あさこ・佳代子の大人なラジオ女子会」（木曜後9・00）にゲスト出演し、夫との別居婚状態を明かした。94年から30年以上、出演しているフジテレビ系（現在はCSフジテレビTWO）「はやく起きた朝は…」の話題になった。松居直美、磯野貴理子と視聴者の質問に答えていくトークバラエティー番組。「レギュラーの時は（1回の収録で）4本撮っていました。アメリカに住んで