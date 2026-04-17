【東京六大学野球次の100年へ】「学生野球の父」の飛田穂洲、「ミスタープロ野球」の長嶋茂雄、阪神を日本一に導いた名将・岡田彰布も、1925年（大14）に始まった東京六大学野球を彩った。2025年に創設100周年を迎えた日本最古の大学野球リーグを支える人々を紹介するインタビュー連載「東京六大学野球次の100年へ」。第12回は2季ぶりの優勝を目指す早大・小宮山悟監督（60）は、4月8日に肺炎のため亡くなった元監督の野村徹