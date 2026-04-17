◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が来日初勝利を挙げた。自身最長となる７回９４球を投げ、２安打９奪三振で無失点。「すごくうれしい。きょうはしっかり有利なカウントで進められたし、きょうは全部の球種がよかった」と笑顔で振り返った。この日の最速は実戦最速タイの１５５キロ。阿部監督が「カーブを有効的に使えていた」とうなずいたように、９奪三振のうち