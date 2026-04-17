アイドルグループ「アイドリング！！！」の元メンバーでタレントの横山ルリカが春らしいワンピース姿を披露した。１７日にインスタグラムで「ミントカラーにピンクのお花のワンピースビジューも付いていてとても可愛かったです」とつづり、爽やかなワンピースを着て、白のリボンが付いたパンプスを履いたショットをアップした。この投稿には「美人さんやなぁ」「フランス人形」「立ち姿がホントに綺麗」「イメージにピッタ