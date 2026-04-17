◆パ・リーグ楽天１☓―０ロッテ（１７日・楽天モバイル最強）楽天が今季初のサヨナラ勝ちを飾った。両チーム無得点で迎えた延長１１回１死から辰己が左前安打。続く黒川は空振り三振も、辰己は二盗を決めてロッテの捕手・佐藤の悪送球で三塁に進んだ。ここで「５番・遊撃」で出場の村林が、ロッテの５番手左腕・坂本から左前にサヨナラ打を放った。２０２３年７月３０日の西武戦以来、３年ぶりのサヨナラ打。村林は